Eskişehir’de her ayın ikinci haftası pazar günü antika pazarı kurulmaya devam ederken, her yaştan vatandaş soğuk havaya rağmen antika ürünlere büyük ilgi gösterdi.

Eskişehir’de her ayın ikinci haftası pazar günü antika pazarı kurulmaya devam ederken, her yaştan vatandaş soğuk havaya rağmen antika ürünlere büyük ilgi gösterdi.

Eskişehir’in Eskibağlar Mahallesi’nde her ayın ikinci haftası pazar günü kurulan antika pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren antika tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Her yaştan antika ve nostalji tutkunu vatandaşlar da soğuk havaya rağmen adeta antika pazarına akın etti. Soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, tezgahlardaki daktilo, plak, telefon ve farklı türden birçok eşyayı hem dikkatle inceledi hem de bol bol fotoğraf çekti.