Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle Şalcılar köyünde göçer hayvancılık yapan küçükbaş hayvan yetiştiricisinin yaklaşık 200 küçükbaş hayvanı soğuktan telef oldu. İhbar üzerine Şalcılar köyüne giden Aydıntepe İlçe Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazide telef olan hayvanlar için incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Konuyla alakalı Aydıntepe İlçe Tarım Orman Müdürlüğünden açıklama yapıldı, açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olarak, jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde telef olan hayvanların tespiti için hummalı bir çalışma başlatıldı. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için hava koşullarını takip etmelerini önemle belirttik. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin ürünlerini veya hayvanlarını TARSİM sigortası ile sigortalatmaları mağduriyetlerinin giderilmesi açısından değer ifade etmektedir ve son derece önemlidir. Hasat tespit çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor, üreticimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."