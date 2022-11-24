Sofralık zeytinde dünyanın en kaliteli zeytini olarak bilinen Trilye tipi zeytinlerin hasadı başladı. Bursalı üreticiler, kış meyvesi olan zeytini soğuk ve çamurda toplamaya başladı. Yağlık zeytinin Marmarabirlik tarafından 16,5 liradan, sofralık zeytinin ise 18,5 liradan 54 liraya kadar değişen rakamlarda alınması, rekoltenin de beklenenden yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Sofralık zeytinde dünyanın en kaliteli zeytini olarak bilinen Trilye tipi zeytinlerin hasadı başladı. Bursalı üreticiler, kış meyvesi olan zeytini soğuk ve çamurda toplamaya başladı. Yağlık zeytinin Marmarabirlik tarafından 16,5 liradan, sofralık zeytinin ise 18,5 liradan 54 liraya kadar değişen rakamlarda alınması, rekoltenin de beklenenden yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Trilye tipi zeytinler çekirdeği küçük eti iri yapısı ve yağ oranı yüksek yapısıyla biliniyor. Bursa’nın Mudanya, Orhangazi ve İznik ilçelerinde dünyanın en kaliteli sofralık zeytinleri yetişiyor. Yüz yıllardır sofralık zeytinlerin yetiştiği ilçelerde toplanan zeytinler lezzet oranın yüksek olması sebebiyle büyük rağbet görüyor. Zeytin üreticileri Kasım ayıyla birlikte siyahlaşan zeytinlerini dalından toplamaya başladı. Kış meyvesi olan zeytini toplaması çok meşakkatli oluyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte traktörleriyle tarlalarının yolunu tutan üreticiler ağaçların altına yaygılarını yayarak işe başlıyor. Daha sonra hasat makineleriyle ağaçların dalları tek tek sallanıyor. Kalan zeytinler ise çubuklar yardımıyla düşürülüyor. Yaygılara toplanan zeytinler kasalara koyularak evlerin yolu tutuluyor. Evlere getirilen zeytinler burada ayıklama işlemine tabi tutuluyor. Boylarına ayrılan zeytinler ya olgunlaşması için mahzenlere dökülüyor ya da Marmarabirlik’e satılıyor. Havuzlara dökülen zeytinler 6 ay sonra olgunlaşarak üreticiler tarafından satışa çıkartılıyor. Hasada başlayan üreticiler bu yılki zeytin fiyatlarından oldukça memnun. Yağlık zeytin 16 lira 50 kuruştan alıcı bulurken en üst barem olan 180 dane zeytin ise 54 liradan alıcı buluyor.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Yörükali köyünde hasada başlayan üretici Eyüp Burhan, "Bu yıl zeytin rekoltesi çok güzel. Fiyatlar da iyi. Tek sıkıntı kuraktan dolayı zeytinlerimiz küçük kaldı. Taneler irileşmedi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zeytinliklerimize geliyoruz. Ağaçların altına yaygıları yayıp makinelerle sallamaya başlıyoruz. Makinelerin düşüremediği zeytinleri sopalarla düşürüyoruz. Zeytin kış meyvesi. Soğuk ve çamur demeden hasat yapıyoruz. Bizim bölgemizde yetişen sofralık zeytinler çok kaliteli ve lezzetli. Bu yüzden çok rağbet görüyor, Türkiye’nin tüm illerine ve yurt dışına gidiyor" dedi.