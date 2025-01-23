Erzurum’da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında soğuk süt zinciri ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. tarafından yürütülen Soğuk Zincir Süt Projesi ele alındı. Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatları ve destekleri, ilgili yöneticilerin gayretleriyle Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. tarafından yürütülen Soğuk Zincir Süt Projesi kapsamına Tekman ilçesi de dahil edildi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tekman İlçe Tarım Müdürü Duygu Yücel ve Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu katıldı