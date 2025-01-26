Haliliye Belediyesi’nin soğuk kış sabahlarında vatandaşların yüreklerini ısıtan çorba ikramı, 3 farklı noktada yoğun talep ile devam ediyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Haliliye Belediyesi, 3 farklı noktada sıcak çorba ikram ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, soğuk kış sabahlarında her yıl sürdürülen sıcak çorba ikramıyla yürekleri ısıtmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerde yoğunluğun olduğu Süleymaniye Mahallesinde yapılan sıcak çorba ikramı büyük ilgi görüyor. Saat 06.00 ile 08.00 arasında tek kullanımlık bardaklarda ikram edilen çorba dağıtımı, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Her gün binlerce vatandaşın faydalandığı hizmet ile hasta ve hasta yakınlarını da unutmayan Haliliye Belediyesi, sıcak çorba ikramını Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Hastanesinde de sürdürüyor. Sıcak çorba ikramdan yararlanan vatandaşlar, hizmet için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.