Eskişehir’de bir şahsın sokak köpeğini köprüden suya attığını gösteren görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Bir vatandaşın mevsim şartlarını umursamadan sokak köpeğini köprüden suya attığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Eskişehir’de çekildiği iddia edilen o görüntüler hayvanseverlerin büyük tepkisini topladı. Konuyla ilgili hayvanseverlerin paylaşımları sonrası şahsın kullanıcı adını değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edildi. Olayın ardından bir video daha paylaştığı görülen şahıs, tarihi 3 Ocak 2025 olarak açıklayıp köpeğin durumunun iyi olduğunu söyledi.