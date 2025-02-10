Esenyurt Belediyesi, soğuk kış günlerinde sabahın erken saatlerinde okula giden öğrencilere ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçiren Esenyurt Belediyesi, bu kez soğuk kış günlerinde işe ve okula yetişmeye çalışan Esenyurtular ile hastanelerde yakınları için bekleyen vatandaşların yüzünü güldürdü. İlçenin farklı noktalarına kurulan mobil ikram araçları ile dışarıda olan vatandaşlara sıcak çorba ve ikramlar dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde yapılan ikramlar, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu meydanlar ve hastane önlerinde çorba dağıtan ekipler, işe giden vatandaşlara hayırlı işler temennisinde bulunurken, hasta yakınlarına da acil şifalar diledi.

Yetkililer, ilçede ilk kez yapılan uygulamanın haftanın beş günü farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi.