Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir araya gelen Doğasever Elmadağ Off-road grubu, İdris Dağı’na kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için mama, ekmek ve buğday bıraktı.

Elmadağ esnafının oluşturduğu Doğasever Elmadağ Off-road grubu, ilçede etkili olan kar yağışının ardından yaban hayvanları ve kuşlar için harekete geçti. İdris Dağı’nda yaban hayvanlarını beslemek için Hakan Özel öncülüğünde 10 esnaf bir araya geldi. Grup, kendi araçları ile 40 santim karda dağın eteklerine tırmandı. Yoğun karla mücadele eden esnaf, dağın yamaçlarına mama, ekmek ve buğday bırakarak beslenme merkezleri oluşturdu.