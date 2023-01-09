ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehirli gençler adeta buz kesen hava koşullarına rağmen oyunlarını yarıda bırakmadı ve basketbol oynamaya devam etti.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehirli gençler adeta buz kesen hava koşullarına rağmen oyunlarını yarıda bırakmadı ve basketbol oynamaya devam etti.

Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi’nde soğuk havaya rağmen basketbol oynayan vatandaşlar dikkatleri çekti. Hava koşullarına rağmen Eskişehirli gençler sporlarını yarıda bırakmadı ve basketbol maçına devam etti. Soğuk havaya aldırış etmeyen kesmeyen genç vatandaşlar bunu “sisli ve güzel bir havada spor yapmak” olarak nitelendirdi. Keyifle basketbol oynayan Eskişehirli gençler görenleri gülümsetti. Millet bahçesinde çekilen sisli manzara fotoğrafları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.