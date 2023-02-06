DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketinin ardından Düzceliler harekete geçti. 20 farklı noktada yardım malzemeleri toplanırken, onlarca tır malzeme gece saatlerinde yola çıkmak için hazırlanıyor.

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketinin ardından Düzceliler harekete geçti. 20 farklı noktada yardım malzemeleri toplanırken, onlarca tır malzeme gece saatlerinde yola çıkmak için hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen depremlerin ardından ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına Düzceliler de büyük destek veriyor. İl genelinde 20 farklı noktada kurulan yardım stantlarına soğuk havaya rağmen vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği önünde kurulan stantlara atkı, bere, eldiven, mont, bot, battaniye ve diğer malzemeleri ulaştıran vatandaşlar tırlara eşyaların yerleşimini yapıyor. Türk Kızılay Düzce Şubesi deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlattığı yardım kampanyasında vatandaşlardan bağışlar almaya devam ediyor. Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, vatandaşların soğuk havaya rağmen büyük ilgi ile deprem bölgesine yardım göndermek istediğini dile getirirken, “Allah bu afetlerden Türk milletini korusun. Soğuk havalarda depremzedelere yardım yapmak için geliyorlar. Seferber olmuş durumdayız. Oradaki acıyı biraz olsun hafifletmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bölge kış mevsimi sebebi ile ciddi anlamda soğuk hava var. Bu sebeple bölgeye çok ciddi anlamda kışlık giyim malzemesi ihtiyaçları var. Bu çerçevede biz Kızılay olarak ilk planda sabah saatlerinde 3 tır malzeme ile bölgeye hareket etti. 2 ikram aracımız 2 öncü aracımız ile birlikte 10 personel bölgeye gitti. Özellikle çocuk bezi, çocuk maması, kışlık giyecek, bot, battaniye ve diğer yardım malzemelerini vatandaşlarımız getiriyorlar. Bizlerde bunu en kısa zamanda yardımları bölgeye ulaştıracağız. İlçelerde sosyal yardımlaşma faaliyetleri var. Kızılay olarak yardım toplama faaliyetlerine AFAD’ın öncülüğünde yapıyoruz. Bunları bölgelere ulaştıracağız” dedi.