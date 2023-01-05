DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü bağlı çalışanlar hava sıcaklığının sıfıra kadar düştüğü geçelerde de ellerinden süpürgeyi eksik etmiyor şehri yeni güne hazırlıyorlar.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü bağlı çalışanlar hava sıcaklığının sıfıra kadar düştüğü geçelerde de ellerinden süpürgeyi eksik etmiyor şehri yeni güne hazırlıyorlar.
Hava sıcaklığının sıfıra düştüğü gecelerde Temiz bir Düzce için çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü Düzce’yi yeni güne hazırlıyorlar. Soğuk sıcak dinlemeden ellerinde süpürge ve kürekle cadde ve bulvarları temizliyorlar.
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