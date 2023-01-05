Hava sıcaklığının sıfıra düştüğü gecelerde Temiz bir Düzce için çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü Düzce’yi yeni güne hazırlıyorlar. Soğuk sıcak dinlemeden ellerinde süpürge ve kürekle cadde ve bulvarları temizliyorlar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü bağlı çalışanlar hava sıcaklığının sıfıra kadar düştüğü geçelerde de ellerinden süpürgeyi eksik etmiyor şehri yeni güne hazırlıyorlar.

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