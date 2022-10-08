Eskişehir’de vatandaşlar, etkisini göstermeye başlayan soğuk ve yağışlı havaya rağmen helva almak için uzun kuyruk oluşturdu.

Eskişehir’de vatandaşlar, etkisini göstermeye başlayan soğuk ve yağışlı havaya rağmen helva almak için uzun kuyruk oluşturdu.

Eskişehir’de gelenek haline gelen helva sırası yaz kış demeden devam ediyor. Ekim ayının gelmesiyle havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Ara ara etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte kış mevsimi etkisini göstermeye başladı. Tüm olumsuz hava koşullarına rağmen helva almak için sıra bekleyen vatandaşlar, görenleri şaşkına çevirdi. Değirmen sokakta bir helvacının önünde sıra bekleyen yaklaşık 20 kişi, Eskişehir halkının helvayı ne kadar sevdiğini gözler önüne serdi. Soğuk havanın etkisinden dolayı birçok insan kapalı alanlara kaçarken, helva için kapıda oluşan kuyruğa birçok kişinin dikkatini çekti.