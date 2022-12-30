İstanbul Fatih’te yaşayan 48 yaşındaki Murat Kara Çizmeli, 10 yıldır her gün soğuk havaya aldırış etmeden Sarayburnu sahiline gelerek denize giriyor.

İstanbul Fatih’te yaşayan 48 yaşındaki Murat Kara Çizmeli, 10 yıldır her gün soğuk havaya aldırış etmeden Sarayburnu sahiline gelerek denize giriyor.

Aralık ayında Sarayburnu sahilini dolduran vatandaşlar, soğuk havada denize giren Murat Kara Çizmeliy’yi görünce şaşkınlarını gizleyemedi. Montlarını ve bereleri ile gezen yerli ve yabancı turistler, buz gibi havada İstanbul Boğazı’nda denize giren vatandaşı izleyerek cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Soğuk havaya rağmen denizin keyfini çıkartan Çizmeli, kar yağdığı zaman yine yüzmeye geleceğini ifade etti.

“48 yaşındayım 10 yıldır her gün burada denize giriyorum”

Kar yağarken bile denize girdiğini söyleyen Murat Kara Çizmeli, “Her gün yaz kış demeden buraya gelmeye çalışıyorum. Corona veya girip döneminde bile sürekli buraya gelerek denize giriyorum. Sağlığıma iyi geldiği için her gün sabah veya öğleden sonra sahile gelerek denize girmeye çalışıyorum. Hava soğuk ancak usulüne göre girdiğimiz zaman kendimizi koruyoruz. Denizin soğukluğundan çok havanın soğuk olması insanı daha çok etkiliyor. Yıllardır geliyorum, gelmezsem vücudumdaki adrenalin eksikliği oluyor. Bu nedenle sene boyunca karda kışta sürekli burada denize giriyoruz. Şaşıran, kameraya sarılanlar oluyor. Üşüyor musun diye soranlar oluyor. Üşüyoruz ama usulüne göre denize girdiğimiz için kendimizi koruyoruz. 48 yaşındayım 10 yıldır her gün burada denize giriyorum. Bende astım var, buraya geldiğim zaman ilaç kullanmıyorum” dedi.