Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt kent merkezinde ev ve işyerlerinde sobalar yakılmaya başlandı.

Yüksek kesimlere yağan karın ardından Bayburt kent merkezinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Geceleri termometrelerin eksi 5 derece gösterdiği kentte gündüz ise 10 derece civarında seyrediyor.

Bu sene kardan çok kuru soğuğun daha etkili olduğunu belirten Bayburtlular, ev ve işyerlerinde sobaları yakarak ısınıyor.

Müstakil evlerin bacalarından duman tütmeye başladığını ifade eden vatandaşlar, “Bayburt kışı zor geçen bir kentimiz. Kar olmasa da kış başladı. Soğuk günlerin en güzel yanı soba, soba üzerinde demlikte kaynayan çay ve közleme patates” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Bayburt’un yüksek kesimlerinde derelerin yüzeyi buzlandı. Bayburt’un Yaylalar köyünde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 8,7 derece olarak kayıtlara geçti.