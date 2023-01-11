Soğuk kış günlerinde ısınmak için vatandaşların sıkça tercih ettiği salep, sağlık açısından da büyük faydalar sağlayan önemli bir içecek olarak biliniyor.

Soğuk kış günlerinde ısınmak için vatandaşların sıkça tercih ettiği salep, sağlık açısından da büyük faydalar sağlayan önemli bir içecek olarak biliniyor.

Özellikle kış aylarında Eskişehirli vatandaşların salep talebi artıyor. Soğuk havalarda üşüyen insanlar salep içerek içini ısıttı. Havaların soğumasıyla birlikte müşterisi artan salebin bir fincanı 20 liradan satılıyor. Eskişehir’in Hamamyolu Caddesi’nde pastane işletmecisi olan Gani Karakaş, özellikle Avrupa’dan gelen turistlerin salebe hayran olduğu söyledi. Salebin faydalarından bahseden ve vatandaşların hazır salepler yerine orijinal salepleri tercih etmesi gerektiğini ifade eden Karakaş, “Eskişehirli vatandaşların sıcak salebe çok ilgisi var. Bilhassa Avrupa’dan gelen turistlerimiz buna hayran. Son zamanlarda hazır salepler yaygınlaştığı için orijinal salepleri ancak bizim gibi işi bilenler yapıyor. Fincan içerisinde 20 liraya satıyoruz. Bizim salep satışlarımız havaların soğumasıyla birlikte Kasım’da başlar, Mart’ın sonunda biter. Kışın bu içeceği kimse eksik etmesin, ihtiyacı kadar içsin. Bu Eskişehir’in meşhur salebidir. Bu yüzden ben bütün kardeşlerime sağlığı, sıhhati ve midesi için salep içmelerini tavsiye ederim. Hem doyurucu özelliği var hem kalsiyum deposu hem kemikleri güçlendiriyor hem de mideyi rahatlatıyor” dedi.