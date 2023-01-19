Eskişehirliler, faydalı olduğuna inanılan sakatat ürünlerini tüketerek soğuk havalarda oluşan hastalıklardan korunmaya çalışıyor.

Eskişehirliler, faydalı olduğuna inanılan sakatat ürünlerini tüketerek soğuk havalarda oluşan hastalıklardan korunmaya çalışıyor.

Eskişehir’de vatandaşlar, kış hastalıklarına karşı sakatat ürünlerini tüketerek önlem aldı. Kasaplar, soğuk havalarda sakatat ürünlerine çok fazla talep olduğunu ifade etti. Hava sıcaklıkları eksileri gösterdiği zaman çok satan sakatat ürünleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Faydalı olduğuna inanılan sakatat ürünleri, hastalıklardan korunmak ve vücut direncini artırmak isteyen vatandaşların ilk tercihlerinden biri oldu.

Eskişehir’de kasaplık yapan Cevat Korkmaz, vatandaşların kış aylarında sakatat ürünlerini tüketmesini tavsiye ettiklerini söyledi. Sakatat ürünlerinin çoğu şeye göre daha sağlıklı olduğunu ifade eden ve fiyatlar hakkında bilgi veren Korkmaz, "Kış aylarında genellikle sakatat türünü çok tavsiye ederiz. Ayak paça, işkembe, kuzu kelle ve kuzu ayak kış aylarında çok satılır. Bize günlük taze olarak geliyor, pişmiş olarak da elimizde var. Vatandaşlar kışın hastalıklardan korunmak ve soğuğa karşı vücut direncini artırmak için sakatat ürünlerini çok tercih ediyor. Kelle ve ayak paça eklemlere iyi geliyor. Kaval kemiği de satıyoruz, onun içinde ilik olduğu için vatandaşlarımız haşlıyorlar. Ayağınız kırıldıysa ve bileğiniz ağrıyorsa onun suyundan kaynatıyorlar, yemeklerin içine de katılıyor. Yani bir nevi doğal iksir, yaşlı teyzelerimiz, ninelerimiz de öyle derler. Bizim Emir Dağ yöresinde ’koca karı ilacı’ derler. Hayvanların iç organları çoğu şeye göre her zaman daha sağlıklıdır. Fiyatlar; işkembe 30 TL, kelle 30 TL ve ayak paça da 60 TL olmak üzere değişiyor. Ayrıca dana yüreğimiz ve dana ciğerimiz var. Dana yürek 65 TL, dana ciğer ise 120 TL’den satılıyor" dedi.