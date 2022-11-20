Eskişehir’de bir çiftlikte yetiştirilen yarış atlarına soğuk havalarda özenle bakılıyor.

Eskişehir’de bir çiftlikte yetiştirilen yarış atlarına soğuk havalarda özenle bakılıyor.

Eskişehir’de yarış atlarının yoğunlukta bulunduğu çiftlikte at antrenörlüğü ve binici eğitmenliği yapan Murat Karaman, havaların soğumasıyla birlikte atlara nasıl bakılması gerektiğini anlattı. Başta yarışlar için hazırlanan ve fiyatı milyonları bulan atlara özel bakım yapılması gerektiğini belirten Karaman, soğuk havalarda dışarı çıkarılan hayvanlar için “blanket” denilen örtünün kullanılması gerektiğini vurguladı. Karaman, “Atların belirli periyotlarla bakımlarının yapılması gerekiyor. En önemlisi tımar ve yem konusu. Bir atın günde antrenman öncesi ve sonrası olmak üzere en az iki kez tımar edilmesi ve beslenme düzeni önemlidir. Özel efor sarf ettiklerinden dolayı yarış tayları için ek gıda yemleri verilmesi ve mevcut yeminin doğru planlanması gerekiyor. Halk arasında kullanılan, aktarlardan alınabilen melas diye bilinen bir gıda var. Pancardan elde edilen kırmızı bir içerik. Bunu yemin içine dahil edebiliyoruz ve ayrıca havuç, elma gibi besinleri de vitamin için kullanabiliyoruz. Ayrıca yarış atlarında Avrupa yemleri kullanılıyor. Böylece yarış atlarının özel mineral ve vitamin kayıplarını tekrar alabilmek için” ifadelerini kullandı.

“Atlar soğuk havalarda üşümemek için tüylerini uzatırlar”

Soğuk havalarda dışarı çıkartılan atlara yapılması gerekenlere de değinen Karaman, “İngiliz atları, Arap atlarına göre soğuk havalara karşı daha dayanıklı olarak biliniyor. Fakat insan gibi düşünülebilir. Atlar soğuk havalarda üşümemek için tüylerini uzatırlar. Tabii ki soğukta bırakmamak lazım. Dışarıda bekleyeceği zaman üstlerine blanket dediğimiz kışlık örtülerini örterek bırakmak gerekiyor, o da en fazla 1-2 saat” dedi.

“Onlara çok özel bakıyoruz”

Günlük at bakımı hakkında bilgiler veren çiftlik sahibi Yunus Güçlü ise, “At bakımlarında günlük olarak sabah saat 07.00 civarlarında otunu, arpasını veriyoruz. Öğlen 13.00 civarlarında tekrar beslenmesini sağlıyoruz. Akşam 19.00-20.00 civarlarında tekrar arpa ve otunu veriyoruz. Günlük de en az bir kere bile olsa tımar edilmesi at için iyi olur. Buradaki atların hepsi damızlık ve hamile atlar. Mart ayı başından itibaren yavrulamaya başlayacaklar. Onlara çok özel bakıyoruz. Anlattıklarımızın dışında havucunu, Avrupa yemini, arpasını, yulafını ayrı ayrı veriyoruz” diye konuştu.