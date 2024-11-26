Eskişehir’de havaların soğuması sonrası birçok vatandaş sokak hayvanları için küçük evler hazırladı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de havalar soğudu. Sıcaklıklar zaman zaman eksi derecelere kadar düşerken, Eskişehirli vatandaşlar sokaklardaki can dostlarını unutmadı. Yağışların da etkili olduğu şu günlerde sokak hayvanlarına yardımcı olmak isteyen birçok vatandaş, çeşitli malzemelerden imal ettikleri küçük evleri sokakların köşelerine ve apartmanların önlerine yerleştirdi. Halkın duyarlı davranışı görenlerin takdirini topladı.