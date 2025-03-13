Soğuk havalarda vücutta gerçekleşen fizyolojik değişiklerden dolayı kalp ve damar hastalıkları riskinin arttığını belirten Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Oğuz, "Soğuk havalarda kalp, vücut sıcaklığını dengelemek amacıyla daha fazla çalıştığı için yoruluyor ve kalp rahatsızlığı riski artıyor" dedi.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Oğuz, soğuk havalarda organlarda vücut sıcaklığını dengelemek amacıyla fizyolojik değişimler olduğunu belirtti. Organlarda yaşanan değişimlerin kalp ve damar hastalıkları riskinin de arttırdığını dikkat çeken Dr. İbrahim Oğuz, "Soğuk havalar kalp hastalıklarını etkiler. Soğuk havalarda vücudumuzda belli bir fizyolojik değişikler gerçekleşir. En görülen değişiklik soğuk havalarda damarların kasılarak daralmasıdır. Soğukta kalp vücut ısısını dengede sağlamak amacıyla daha fazla çalışır ve bundan dolayı da vücudun oksijen ihtiyacı daha da artıyor bundan dolayı özellikle soğuk havalarda harcanan yüksek efor kalbimizi daha da fazla yoruyor" ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda, yaşlıların, kalp ve damar rahatsızlığı olan hastaları olanların, düzenli egzersiz yapmayan kişilerin ve özellikle sigara kullanan kişilerin kalp ve damar rahatsızlığı geçirme riskinin arttığı ifade eden Dr. Oğuz, kalbimizi yormamak için şu tavsiyelerde bulundu:

"Soğuk havalarda daha sıkı giyinerek vücudumuzun ısısının korunmasına yardımcı olmayız. Yüksek ve ani efor sarf edecek durumlardan sakınmalıyız. Soğuk havalarla beraber artan enfeksiyon hastalılarından korunarak kalbimizin yorulmasına engel olabilir ve kalp rahatsızlığı riskinden korunmuş oluruz".