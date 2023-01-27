Eskişehir’de soğuk havalara rağmen vatandaşların bir iş yeri önünde helva almak için oluşturduğu uzun kuyruk dikkat çekti.

Eskişehir’de soğuk havalara rağmen vatandaşların bir iş yeri önünde helva almak için oluşturduğu uzun kuyruk dikkat çekti.

Odunpazarı İlçesi Hamamyolu Caddesi’ne yakın bir helvacının önünde oluşan kuyruk görenleri şaşırttı. Sokağın sonuna kadar uzayan kuyruk bir diğer sokakta da devam etti. Helva almak için bekleyen vatandaşlar uzun uzun sıra bekledi. Çevreden bazı vatandaşlar bu kadar uzun kuyruk olmasına anlam veremezken bazı vatandaşlar da bir gün oraya gideceğini söyledi. Cep telefonuyla kalabalığı çeken vatandaşlar da gözlerden kaçmadı.

Helva kuyruğu bekleyen emekli vatandaş Mehmet Özan, uzun uzun beklemekle ilgili hiçbir sorunları olmadığını, çünkü bu iş yerinin helvasını çok beğendiklerini söyledi. Belli bir kilogramdan sonra diğer komşuların da işinin olması için helvacının dükkânı kapattığını ve bunun çok hoşuna gittiğini söyleyen Özan, “Burada her zaman sıra var, senelerdir var ve Eskişehir’de en iyi helvayı yapan yer burası. Eskiden sefirler denirdi bunlara, dedelerini bile tanırım. Zamanında Taşbaşı’nda dükkanları vardı, sonra buraya geldiler. Uzun uzun bekliyoruz ama kalite var, lezzet var. Çok beğeniyoruz, herkes beğeniyor. Fiyatları da normal. Bunlar belli bir kilogram imal ediyorlar, bittikten sonra dükkânı kapatıyorlar. Fazla yapıp, fazla kazanalım demiyorlar. Diğer komşularını, diğer meslektaşlarını düşündükleri için böyle yapıyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor, hep ben kazanayım demek iyi bir şey değil” dedi.