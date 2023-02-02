Sarıyer’de seracılık faaliyeti gerçekleştiren çiftçiler, soğuk havalar nedeniyle yetiştirdikleri ürünlerin zarar görmemesi için önlemler almaya başladı. Ürünlerinin zarar görmemesi için soğuk havalarda sera içerisinde soba kullandığını söyleyen çiftçi Sinan Güler “Bunu yapmadığımızda ise hasat zamanımız çok uzamış olacak ve bitki zarar görmüş olacak. Bu yüzden mecburen soğuk havalarda soba kullanıyoruz” dedi.

Sarıyer’de seracılık faaliyeti gerçekleştiren çiftçiler, soğuk havalar nedeniyle yetiştirdikleri ürünlerin zarar görmemesi için önlemler almaya başladı. Ürünlerinin zarar görmemesi için soğuk havalarda sera içerisinde soba kullandığını söyleyen çiftçi Sinan Güler “Bunu yapmadığımızda ise hasat zamanımız çok uzamış olacak ve bitki zarar görmüş olacak. Bu yüzden mecburen soğuk havalarda soba kullanıyoruz” dedi.

Sarıyer Gümüşdere Köyü’nde seracılık yapan çiftçiler havaların soğuması ile birlikte önlemler almaya başladı. İstanbul’da kış şartlarının örtü altı tarıma zararının olmadığını söyleyen çiftçiler tedbirlerini de elden bırakmayarak ürünlerinin zarar görmemesi için çeşitli yöntemlere başvurdu.

"Mecburen soğuk havalarda soba kullanıyoruz’’

Serasında soba kuran çiftçi Sinan Güler “Kar yağdığı zaman oluklarda birikiyor ve sera bunu kaldıramayıp çöküyor. Bu en büyük sorunumuz ve böyle bir durum resmen facia. Onun dışında gece ve gündüzdeki ısı dengesini sağlayabilmek için de ‘oluk altı ısıtma’ ile seraları ısıtıyoruz. Akşamdan sabaha kadar yakıyoruz. Tabi 10-15 derecelere çıkaramasak bile dışarısı sıfır dereceyken seramızı 7-8 dereceye kadar çıkarmış oluyoruz. Böylece bitkinin kökündeki suyu ve dışarıdaki ortam ısısını, gece ve gündüz arasındaki ısı farkını minimalize etmiş oluyoruz. Bunu yapmadığımızda ise hasat zamanımız çok uzamış olacak ve bitki zarar görmüş olacak. Bu yüzden mecburen soğuk havalarda soba kullanıyoruz” şeklinde konuştu.