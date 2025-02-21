Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kıraathane işletmecisi, yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri elleriyle besledi.

Şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken, dün gece saatlerinden itibaren Kocaali ilçe merkezinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetrenin üzerine çıkarken, 15 Temmuz Zafer Meydanı da beyazı büründü. Soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan güvercinlerin imdadına ise kıraathane işletmecisi Mustafa Gül yetişti. Güvercinleri her gün buğday ile besleyen Gül, "Sokakta yaşayan dostlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamaları için onları bu havalarda korumamız gerekiyor. Bu konuda duyarlı olmak lazım. Kış mevsiminde vatandaşlarımız bile donduğuna göre onları da düşünmemiz gerekiyor" dedi.