Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan soğuk havalardan korunmak ve ısınmak isteyen vatandaşlar güneşe sığındı. Isınmak için güneşli alanlara giden vatandaşlar, gölge olan yerlerin daha soğuk olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta başından bu yana düşen hava sıcaklıkları Aydın’da etkili oldu. Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıkların ardından soğuk havaya hazırlıksız yakalanan Aydınlılar ise güneşe sığındı. Özellikle yaz aylarında güneşli alanlardan kaçan birçok vatandaş, soğuk hava ile birlikte güneşli alanlara geçerek ısınmaya çalıştı. Hasanefendi Mahallesi esnaflarından Bahadır Kuru, havanın soğumasıyla birlikte gölgede kalan yerlerde soğuğun daha fazla hissedildiğini belirterek "Güneş görmediği için dükkanlar dışarıdan daha soğuk oluyor. Biz de kaldırımın güneşli olan bölümlerine geçerek ısınıyoruz. Yaz aylarında korunmaya çalıştığımız güneş, kışın içimizi ısıtıyor" dedi.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın genelinde kendisini gösteren soğuk havanın hafta sonu etkisini kaybetmeye başlayacağı öğrenildi.