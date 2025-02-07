Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava perşembe pazarında birçok esnafın tezgah açmamasına neden oldu. Rüzgarlı ve soğuk havaya aldırış etmeden tezgahını açan az sayıda esnaftan ise otellerden gelen turistler alışveriş yaptı.

Antalya’da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkisini göstermeye başlayan ve 2 gündür etkili olan soğuk hava ve şiddetli fırtına, Manavgat’ta günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sert hava şartları nedeniyle Manavgat’ın ikinci büyük pazarı olan perşembe pazarında birçok esnaf tezgah açmadı. Soğuk havaya aldırış etmeden tezgah açan az sayıda esnaftan ise Manavgat’ın değişik yerlerindeki otellerden gelen turistler alışveriş yaptı. Özellikle mont ve kazak gibi kışlık kıyafet satan tezgahlar turistlerin yoğun ilgisini gördü. Turist akınına uğrayan pazara gelen yabancı misafirlerin pazardan ellerinde çok sayıda poşetle ayrıldıkları görüldü.