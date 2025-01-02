Kocaeli’de belediye ekipleri, soğuk havaya rağmen tramvay, otobüs durakları ve cami önlerinde vatandaşları bekleyerek, Regaib Kandili ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla kandil simidi ikram etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Regaib Kandili ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla anlamlı bir organizasyona imza attı. Soğuk havaya rağmen ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren tramvay ve otobüs durakları ile cami önlerinde vatandaşları bekledi. Öncelikle tramvay duraklarında başlayan ikram, daha önceden belirlenen ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde gün boyu devam etti. 4 bin 600 kandil simidi; 4 tramvay ile 3 otobüs durağı, 6 cami ve şehrin birçok farklı noktasında vatandaşlara ikram edildi.