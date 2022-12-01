Eskişehir’de meyve fidanı ve çiçek fidesi satıcılığı yapan Erkan Çevik, kış aylarına dayanıklı bitkilerden ve korunmalarından bahsetti.

Eskişehir’de meyve fidanı ve çiçek fidesi satıcılığı yapan Erkan Çevik, kış aylarına dayanıklı bitkilerden ve korunmalarından bahsetti.

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nden olan 52 yaşındaki fidancı Erkan Çevik, kış ayının gelmesiyle beraber dağ menekşesi, Frenk üzümü, kasımpatı, kardelen, nergis, kartopu ve çuha çiçeği fidanlarının revaçta olduklarını belirtti. Bu bitkilerin revaçta olmalarını ise soğuğa karşı dayanaklı olmalarına bağlayan Çevik, Frenk üzümünün eksi 45 dereceye kadar yaşayabildiğini söyledi. Kış mevsimi girilen bu dönemde fidanları soğuktan koruma konusunda tavsiyeler veren Çevik, “Fidanlarınızın etrafını naylon veya opak koruyucu olarak geçen ağaç örtüleriyle sararsanız don riskine yakalanmamış olursunuz” dedi.

“Açık köklü fidanların gelişimi daha seri olmaktadır”

Fidanları açık köklü ya da tüplü (saksılı) fidan olarak iki ayıran Çevik, “Saksıda olan yüzde 100 yetişir. Fakat açık köklü fidanların tutmama ihtimali vardır. Tüplü fidanların ise tutma oranı daha yüksektir. Fakat açık köklü fidanların gelişimi daha seri olmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.