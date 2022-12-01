Eskişehir’de soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte herkesin gözü önünde kavrulan leblebi, hem dumanlı görüntüsü ve kokusuyla hem de tadıyla vatandaşların içini ısıtıyor.

Eskişehir’de soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte herkesin gözü önünde kavrulan leblebi, hem dumanlı görüntüsü ve kokusuyla hem de tadıyla vatandaşların içini ısıtıyor.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çıkan dumanı ve kokusu tüm caddeye yayılan leblebi, vatandaşların gözdesi haline geliyor. Aslen Çorumlu olan ve baba mesleği leblebicilikle uğraşan Mehmet Coşkun, şehrin en işlek caddelerinden biri olan İki Eylül Caddesi’nde leblebi kavuruyor. İnsanların gözü önünde kavrulan ve buz gibi havada satılan sıcacık leblebi, Eskişehirliler tarafından oldukça talep görüyor.

“Leblebinin kilogramı 60 TL”

Sıcak leblebinin vatandaşlar tarafından oldukça sevildiğini söyleyen kuruyemiş dükkânı sahibi Mehmet Coşkun, satışlarında geçen seneye göre yarı yarıya düşüş olduğunu belirtti. Leblebinin kilogram fiyatının 60 TL olduğu bilgisini veren Coşkun, “Sıcacık leblebi özellikle kış aylarında vatandaşın gözdesi haline geliyor. Dumanlı görüntüsünün sokağa yayılması insanların ilgisini çekiyor ve içlerini ısıtıyor. Geçen yıla göre satışlarımız yüzde 50 düşük. Artan maliyetlerle birlikte leblebi fiyatları da geçen seneye göre 2 katına çıktı. Şu an leblebinin kilogram fiyatı 60 TL, geçen sene 25 TL’ydi” diye konuştu.