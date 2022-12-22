Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir pizza firmasının şubesiyle Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği görevlileri, Sarıtaş köyündeki çocuklara pizza sürprizi yapıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir pizza firmasının şubesiyle Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği görevlileri, Sarıtaş köyündeki çocuklara pizza sürprizi yapıldı.

Yüksekova’daki bir pizza firmasıyla Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği görevlileri, şehir merkezinden uzak yaşayan çocukların ulaşamadığı tatları tatmasına ön ayak olmaya ve çocukların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Pizza şirketi ile dernek üyelerinin Sarıtaş köyünün meydanında kurdukları stantta soğuk havaya aldırış etmeden 150 çocuğa sıcak pizza dağıttı.

Pizza firmasının şube yetkilisi Tuncay Tekirdağ, Yüksekova Ekolojik Kültürel ve Dağcılık Spor Derneği ile birlikte gerçekleştirmek istedikleri ortak projenin birinci adımı olan bu etkinliği hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu projenin asıl amacı, şehir merkezine uzak olan köylerimizdeki öğrencilerimize ulaşmak ve bizim için değerli olduklarını hissettirmektir. Biz böyle etkinliklerle çocukların sevindiğini görmek, aslında bizleri dünyanın en mutlu insanı yapıyor diyebiliriz. Çocukların yüreklerine dokunmak ve her şey çocuklar için başlattığımız proje ile sınırda bulunan yemek kültürü içerisinde pizzanın ne olduğunu bilmeyen çocuklara ulaşmak ve yüreklerine dokumaya çalışıyoruz. Farkındalıkla böyle güzel projeler üreteceğiz. Projemize destek vermek isteyen hayırsever ve gönüllü arkadaşları da bekliyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin ise bu hafta yürüyüş ve tırmanış dışında farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, “Bugün de Van, Hakkari ve Yüksekova arasından kalan Sarıtaş köyümüze gelerek çocuklara sürpriz yaptık. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemelere bir katkıda bulunmak istedik. Bu etkinlikte katkıları bulunan dernek üyelerimiz ve pizza firmasının şube yetkilisi Tuncay Tekirdağ’a şükranlarımı sunuyorum. Bu tür projelerimiz devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

Yaptıkları örnek davranıştan dolayı emeği geçenlere teşekkür eden köy sakini Melik Bilici de, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Biz her yere uzak düşüyoruz. İster istemez çocuklarımız da bazı şeylerden uzak kalıyor. Bugün arkadaşlar Yüksekova’dan gelip çocuklarımıza sürpriz gerçekleştirdiler. Soğuk havaya rağmen çocuklarımıza sıcak pizza ikram edildi. Bu güzel etkinlik için hepsine tek tek teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.