Eskişehir’de etkisini hissettiren soğuk hava gondola binmek isteyen vatandaşlara engel olmadı.

Eskişehir’de etkisini hissettiren soğuk hava gondola binmek isteyen vatandaşlara engel olmadı.

Şehrin en turistik aktivitelerinden birisi olan Porsuk Nehri’nde yapılan gondol seferleri yaz kış demeden sürüyor. Havalar soğuduğu için seferlerin azalması beklenirken yerli ve yabancı turistler gondol turlarına ilgi göstermeye devam etti. Herkesin kalın giyindiği dondurucu soğukta gondol turu yapan bir çift dikkatleri çekti. Adeta buz kesen havaya aldırış etmeden Porsuk Nehri’nin tadını çıkaran vatandaşlar görenleri şaşırttı.