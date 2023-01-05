Türkiye’nin birçok bölgesinde kara kış etkisini gösterirken, Antalya’da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kara kış etkisini gösterirken, Antalya’da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Soğuk hava dalgası Türkiye’de etkisini göstermeye başlıyor. Beklenen soğuk hava dalgası öncesi havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesinde, denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü. Turistler çocuklarıyla da deniz keyfi yaptı. Kıyı şeridinde oluşan kalabalık ise adeta yaz aylarını aratmadı. Bazı kişiler ise arkadaşları ile sahil şeridinde yürümeyi tercih etti. Ailesi ile birlikte sahile balık tutmaya gelen Onur Türk, "Antalya’da biz izinli günlerimizde sahile geliyoruz. Güzel bir havamız var. Dağlarda kar var, sahil ise cıvıl cıvıl. Yaz devam ediyor, Antalya’ya kış gelmedi. Güzel mevsim var" dedi.