Kış ayları ile birlikte soğuyan hava hastalıkları beraberinde getirdi. Hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yönelirken, Tuğba Kuruyemiş mağazalarında yoğunluk oluştu.

Kış ayları ile birlikte soğuyan hava hastalıkları beraberinde getirdi. Hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yönelirken, Tuğba Kuruyemiş mağazalarında yoğunluk oluştu.

Kış ayları ile birlikte vatandaşlar soğuk hava ve beraberinde getirdiği hastalıklardan korunmak için yol aramaya başladı. Kurak geçen kış mevsimi ve sık yaşanan sıcaklık değişimleri dolayısıyla soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi solunum yolları artış gösteriyor. Doğal yollar ile hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar bitkilere yönelirken, Türkiye genelinde yaklaşık 100’ün üzerinde şubesi olan ve merkezi Aydın’da bulunan Tuğba Kuruyemiş’in hazırladığı özel kış çayları ve çeşitli ürünler rağbet görüyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunan ıhlamur, adaçayı, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi şifalı bitkiler de en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

İlaç kullanamayan ve hastalıklardan doğal yolla korunmak isteyen vatandaşların taleplerine zaman zaman yetişmekte güçlük çektiklerini ifade eden Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "İlaç kullanmak istemeyen birçok vatandaş çareyi doğal yollarda arıyor. Doğal ürünlerle kendini korumaya özen gösteren vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine baharat bölümü gıda mühendisleri tarafından hazırlanan ve adını ’Kış çayı’ olarak adlandırdığımız ürünümüz yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her sene sonbahardan kışa giriş döneminde ürünü hazırlayıp ülke genelindeki mağazalarımızda kış köşesi hazırlıyoruz. Ürünümüz yoğun ilgi görüyor. Özellikle ilaç kullanmaması tavsiye edilen doğal ve organik ürünlerden elde edilen kış çaylarına daha fazla ilgi gösteriyor. Zencefil, zerdeçal, tarçın, meyan kökü, havlıcan, karanfil, kuşburnu ve bamya çiçeği karışımdan özel bir formül ile yapılan ‘kış çayı’ özellikle boğaz iltihabı ve soğuk algınlığına karşı tüketiliyor. Hiçbir yan etkisi olmayan bu özel karışım kış çayı ile gencinden yaşlısına, çocuğundan gencine soğuğa karşı herkesin direncini artırıyor” dedi.

Öte yandan özellikle zerdeçal, zencefil ve tarçının da rağbet gören ürünlerin başında yer aldığını belirten Tonkul, "Vatandaşların doğal ürünlere olan ilgisi özellikle Korona virüs salgını ile birlikte bir kat daha arttı. Bu nedenle bitkiler daha fazla dikkat çekiyor. Zerdeçal, zencefil ve tarçın en fazla tercih edilen doğal ürünlerin başında yer alıyor. Zerdeçal, karaciğerin en iyi ilacı, kan temizleyici ve bağışıklık sistemi güçlendirici. Zencefil de üst solunum yolu hastalıklarında fayda sağlıyor. Tarçın da enfeksiyonlara karşı koruma içerir, vücut direncini artırma ve kan dolaşımını düzenlemeye yarar. Her bitkinin kendine göre faydası farklı ama en fazla tercih edilen ürünler bunlar" diye konuştu.