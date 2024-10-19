Havaların soğumasıyla birlikte eklem ağrılarında artış gözlemlendiğini dile getiren Denizli Özel Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, yağışla birlikte gelen soğuk havalarda artan ağrı şikayetlerini de sadece mevsimlere bağlanılmamasını, hastaların muayeneden kaçınmamaları gerektiğini ifade etti.

Kış aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarında düşüşler başladı. Kış mevsiminde bel, boyun, diz ve eklem ağrısı yaşayan kişilerin şikayetlerinde artışların olduğunu belirten Denizli Özel Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, yaşanabilecek sağlık sorunlarını ve tedavi yöntemlerini anlattı. Vücuttaki dokuların işlevlerini kaybetmesiyle meydana gelen rahatsızlıkların soğuk havalarda daha fazla rahatsız edeceğini vurgulayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, soğuk hava ile birlikte artan şikayetler nedeniyle vatandaşların daha sık hekimlere başvurmalarına yol açacağını söyledi.

“Soğuk havalarda artan ağrı şikayetleri hastalıkta artış olarak değerlendirilmemeli”

Eklem ağrısı şikayetlerini soğuk havalarla birlikte nem ve yağışlarında etkileyeceğini, hastaların sabah kalktığında veya uzun süre hareketsiz kaldıktan sonraki ilk hareketlerinde ağrıların ve damar, sinir sıkışmaları meydana geleceğini belirten Op. Dr. Özçelik, “Beyin ve Sinir Cerrahisiyle ilgili olan konularda hastalarımızı uyarmak istiyorum. Özellikle kireçlenme, sinir sıkışması, kanal daralması ve eski fıtıkları olan hasta gruplarında havalar soğuduğunda özellikle de rutubetli soğuklarda, nemin de arttığı yağışla beraber olan soğuklarda şikayetlerinin arttığını görecekler. Bu şikayetlerdeki artış sabahları kalktığında daha fazla olacak. Uzun süre hareketsiz kalınmasının ardından ilk harekete geçtiği anda daha fazla olacak. Bunu hastalığında bir artış olarak değerlendirmemelerini, mevsimin etkisiyle bu yıpranma sürecindeki ağrıların artışına bağlı olduğunu şimdiden söylemeliyim. Ancak tabii bu hiçbir şey olmadığı, tamamen soğuğun etkisiyle olduğu anlamına gelmesin” diye konuştu.

“Rahatsızlıklarda muhakkak kontrole gitmeniz gerekmektedir”

Hastaların ağrılarını kış mevsimine bağlayarak kontrolleri ihmal etmemeleri gerektiğini dile getiren Op. Dr. Özçelik, “Hastalarımızın şikayetlerinde değişiklik yaşamalarının hastalığın karakterinde değişiklik olmasıyla bağlantılı olabilir. Önceki ağrının şiddetinden ziyade şeklinde sıkışma tarzında mı? Bıçak batma tarzında mı? Yanma tarzında mı? Karıncalanma tarzında mı? Havalar soğuyacak, şikayetlerinizde özellikle sabahları rutubetli ortamlarda bir miktar artışınız olacak ama bunu tamamen sadece kışa bağlamayın. Eğer hastalığınızın karakterinde de bir artış, değişiklik varsa muhakkak kontrolünüzü ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.