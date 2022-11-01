Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Korku ve paniğe sebep olan yangında dumandan etkilenen 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Korku ve paniğe sebep olan yangında dumandan etkilenen 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ağaköy’de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve bölge sakinleri yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Fabrikadan gökyüzüne yükselen alevler ilçenin bir çok noktasından görülüyor. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.

İtfaiye ekiplerinin 1,5 saate yakın süren amansız mücadelesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ambulanslarla yangından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.