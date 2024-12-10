Dermatolog Doç. Dr. Hatice Gamze Demirdağ soğuk ve kuru havanın önlem alınmadığı takdirde ciltte kuruluk ve atopik egzamaya yol açtığını söyledi. Egzamanın kış aylarında arttığını, bebek ve çocuklarda da görüldüğünü belirten Doç. Dr. Demirdağ, koruyucu tedavinin başında cildi nemlendirmenin geldiğini belirterek, “Atopik egzamalı bireylerin özellikle derilerini çok sık nemlendirmeleri, atakları önlemede ve hastalığı yatıştırmada en önemli basamaktır.” dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gamze Demirdağ, kış mevsimiyle birlikte iklim şartlarının değiştiğini, nem oranının azalmasından dolayı deride kuruluğun ortaya çıkabildiğini söyledi. Özellikle yüz, dudak ve ellerin soğuk ve rüzgarlı hava şartlarından en çok etkilenen vücut bölgeleri olduğunu kaydeden Doç. Dr. Demirdağ şöyle konuştu: “Derinin nem oranının azalması kuruluğa yol açıyor, eğer destek verilmezse çatlama, yarılma, hatta kızarıklık gibi istenmeyen belirtiler oluşabiliyor. Soğuk ve kuru havaların yol açtığı sadece kuruluk olmayıp, egzama denilen deri hastalığı da karşımıza çıkabiliyor. Özellikle kış aylarında sıklığı artan egzamalarda kaşıntı, kuruluk, çatlama ve kızarıklık belirtileri ortaya çıkmakta ve yaşam kalitesini bozabilmektedir. Egzamanın bir çeşidi olan bebek ve çocuklarda da sık görülen atopik dermatit (atopik egzama) de yine kış mevsiminde artan hastalıklardan biridir. Bebeklerde yanaklar, çocuklarda kol bacak gibi alanlarda kızarıklık, kaşıntı ve kuruluk yapabilen hastalık, kış mevsiminde değişen hava şartları nedeniyle atak yapabilmektedir. Koruyucu tedavilerin başında nemlendirme desteği gelir. Atopik egzamalı bireylerin özellikle derilerini çok sık nemlendirmeleri, atakları önlemede ve hastalığı yatıştırmada en önemli basamaktır. Hastalıkta kullanılacak diğer tedavi yöntemleri ise hastalığın şiddeti ve hastaların yaşına göre dermatolog hekimlerce düzenlenmektedir.”

Kışa girerken derinizi kuru bırakmayın

Doç. Dr. Demirdağ, cilt kuruluğu ve atopik egzamaya karşı koruyucu önlemlerle ilgili de bilgi verdi. Kış aylarında cildin kurulukla baş edebilmesi için nemlendirici kremlerin kullanılması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Demirdağ, “Nemlendiriciler gün içerisinde derinin ihtiyacına göre birkaç defa kullanılabilir. Yüz, dudak ve sık yıkanan bir bölge olan eller özellikle nemlendirilmelidir. Dudaklar için uygun dudak balmları kullanılabilir. Ellere sürülecek nemlendirici kremler yoğun içerikli, yağ bazlı olarak seçilebilir. Ellere soğuk ve rüzgarlı havanın etkisini azaltmak amacıyla eldiven takılması uygun olur. Güneş koruyucu krem kullanımına da kış mevsiminde devam etmek önemlidir. Çok sıcak su ile yıkanmak kuruluğu artıracağından ılık su ile banyoyu öneririm. Banyoda kalma süresinin fazla uzun olması ve keseleme işlemleri kuruluğu daha da tetikleyeceğinden bunlara dikkat edilmelidir. Temizleme ürünü açısından ise banyoda sabun yerine, kurutmayan, nemlendirme sağlayan temizleyici ürünler kullanılabilir. Ayrıca yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da su tüketimi devam etmelidir.” diye konuştu.