Eskişehir’de havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar soğuğa rağmen gezmek için sokaklara çıktı. Bazı vatandaşlar havanın keyfini çıkarırken bazıları ise kuraklık olmasından endişe ediyor.

Eskişehir’de havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar soğuğa rağmen gezmek için sokaklara çıktı. Bazı vatandaşlar havanın keyfini çıkarırken bazıları ise kuraklık olmasından endişe ediyor.

Eskişehir’de havaların güneşli olması insanlara adeta yazı hatırlattı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların gezmeye çıktığı görüldü. Bankları dolduran ve daha ince giyinen kişiler dikkatlerden kaçmadı. Odunpazarı İlçesi Hamamyolu Caddesi’nde kalabalık oluşturan vatandaşlar adeta güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı insanlar bu havaların gezmek için güzel olduğunu ancak endişe verici olduğunu dile getirdi. Mevsim normallerinin üstünde olan sıcaklıklar ve yağışsız geçen havalar sebebiyle vatandaşlar kuraklık yaşanabileceğini düşünüyor.