Eskişehir’de gondol turlarındaki yoğunluk havadaki ayaza rağmen devam ediyor.

Eskişehir’de gondol turlarındaki yoğunluk havadaki ayaza rağmen devam ediyor.

Eskişehir’e gelen turistlerin en çok tercih ettiği etkinliklerden biri olan gondol turları soğuk ve sisli havaya rağmen devam ediyor. Turistlerin, sabah erken saatlerde kalın montlar giyerek tur attıkları görülürken, dondurucu havada oluşan yoğunluk şaşırttı. Öğlene doğru havanın ısınması beklenirken, tur yoğunluğunun da havayla doğru orantılı olarak artması öngörülüyor.