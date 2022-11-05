SOGEM gönüllüsü gençler 8-9 Ekim 2022 tarihlerinde Marmaris Çubucak Tabiat Parkı’nda düzenlenen gençlik kampı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

SOGEM gönüllüsü gençler 8-9 Ekim 2022 tarihlerinde Marmaris Çubucak Tabiat Parkı’nda düzenlenen gençlik kampı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında gönüllülük esası ile kurduğu Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) gönüllüsü öğrenciler, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikte bir araya geldi. 8-9 Ekim tarihlerinde bir gece konaklamalı olarak Marmaris Çubucak Tabiat Parkı’nda düzenlenen Gençlik Kampına SOGEM gönüllüsü gençler ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bu yıl kayıt yaptıran 46 öğrenci katıldı.

Muğla’da gençlere verilen önem, kendileri için yapılan hizmetler, kamp, konser, etkinlikler için SOGEM gönüllüsü gençler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ettiler.

Başkan Gürün; “Geleceğimiz gençlerimize çok güveniyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çok güvendiği ülkemizin geleceği gençlerin her zaman yanında olduklarını söyleyen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye’nin farklı illerinden üniversite eğitimi için Muğla’ya gelen gençlerle büyük bir aile olduklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Üniversite bir insanı yeni bilgiler, becerilerle donatarak geleceğe hazırlar. Üniversite eğitimi için gelinen şehirde alınan eğitim kadar önemlidir. Sevginin, hoşgörünün ve güler yüzün şehri Muğla’mıza okumaya gelen evlatlarımız da bu şehirde geçirdikleri süre içerisinde çok şey öğrenip Muğla’mıza değer katıyor. Gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmak, alışma süreçlerini hızlandırmak, şehrimizi onlara tanıtmak ve anlatmak için kurduğumuz SOGEM ile 2017 yılından bu güne çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Gönüllü gençlerimiz kamplar, konserler farklı etkinliklerde bir araya geliyor, şehir üniversite işbirliğini arttırıyoruz. Biz gençlerimize çok güveniyoruz. Çünkü fikri, irfanı, vicdanı hür nesillerle Atatürk’ün aydınlattığı yolda onların ülkemizi, Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracağını biliyoruz. Ziyaretleri için geleceğimiz gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.