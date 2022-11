Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nde düzenlenen etkinliklerle muhteşem bir hafta sonu yaşandı. Turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nde iki gün süren Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı yaşanırken, şampiyonanın kapanışı Anadolu Ateşi Dans Gösterisi ile taçlandırıldı.

Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nde düzenlenen etkinliklerle muhteşem bir hafta sonu yaşandı. Turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nde iki gün süren Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı yaşanırken, şampiyonanın kapanışı Anadolu Ateşi Dans Gösterisi ile taçlandırıldı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, dayanışma içerisinde başlattıkları turizm atağı ile turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nde çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, bölgenin Türkiye ve dünyaya tanıtılması için de çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte hafta sonunu Kayseri’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi’nde geçirdi. Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de eşlik etti. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, 19 Kasım Cumartesi günü turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nde iki gün süren ve muhteşem bir heyecana sahne olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın startını Yeşilhisar Belediyesi önünde verdi. Daha sonra Büyükkılıç ve Çiçek, Soğanlı bölgesine geçerek burada incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’i bölgede Soğanlı bez bebekleri ve gözleme satışı yapan vatandaşlar ‘hoş geldiniz’ diyerek karşıladı. Büyükkılıç ve Çiçek vatandaşlarla sohbet ederek, katılımcılara gözleme ikram etti. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek Soğanlı’yı turizme kazandırmak amacıyla devam eden çalışmaları da yerinde inceleyerek vadide yürüyüş yaptı. İnceleme ve yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Soğanlı bu güzel insanlarla bir başka güzel. Bizleri yüreklendiren, bu hizmetlerin verilmesine fırsat veren dostlarımıza, hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Valimizle birlikte bir potansiyel oluşturarak her alanda imza atacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize, Soğanlı’mıza, Yeşilhisar’ımıza, Erdemli’mize yapılan her güzel iş yakışıyor. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de açıklamasında Soğanlı’yı masal diyarı olarak nitelendirerek “Bizim masal diyarı diye tarif ettiğimiz Soğanlı Vadisi’ndeyiz. Büyükşehir Belediyemiz, bizler, milletvekillerimiz, Yeşilhisar Kaymakamımız, Belediye Başkanımız hep beraber çalışmalara başlamıştık kısa bir süre önce. Burada sabahın erken saatlerinde her gün balonlar havalanmakta. Yürüyüş yolları, özellikle tarihi 1000 yıl önceye dayanan kiliseler, Kapadokya krallığından eserler adeta bir masal diyarı. Muhteşem bir yer” ifadelerini kullandı. Kendisi göreve gelmeden önce de Başkan Büyükkılıç’ın burada büyük bir emeği olduğunu, şimdi de devam ettiğini dile getiren Çiçek, “Bir yandan Valilik, bir yandan Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma ekiplerini görüyorsunuz. Herkes burada çalışıyor. Herkes elini taşın altına koymuş durumda. Bizim aynı zamanda tanıtıma ihtiyacımız var. Her bir köylü tanıtım elçisi olacak. Hepsi sosyal medyasında köyünü tanıtacak, bizler tanıtacağız, basınımız tanıtacak. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın, burada zaten ben gelmeden önce de büyük bir emeği vardı, şimdi de devam ediyor. Birlikte, önümüzdeki bahar Soğanlı’da başka olacak ve biz hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise Soğanlı’da güzel bir ekip olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi;

“Burada çok güzel bir ekip var. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanımız, kaymakamımız, kalkınma ajansımızın genel sekreteri, il müdürlerimiz, muhtarlarımız. Buradaki eser, bu birlikteliğin sayesinde ortaya çıkan bir eser. Bunun için Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir önceki geldiğimizle şimdiki arasında çok ciddi fark var. Çok önemli adımlar attı Sayın Valimiz, tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu adımlardan hiç geri kalmadı. Bu koordinasyonla beraber bu güzel netice ortaya çıktı. Baharda Soğanlı başka olacak inşallah.”

Açıklamaların ardından Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve Milletvekili Karayel ile birlikte çocuklara oyuncak dağıttı. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların işbirliği ile düzenlenen Soğanlı Vadisi’ndeki Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda, yarışçılar engel atlama, yokuş tırmanma, kayalıklardan geçme gibi zorlu parkurlarda iki gün mücadele etti. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın hemen ardından sahne alan Anadolu Ateşi, Türkiye’nin çeşitli yörelerine özgü dans gösterisini sahneledi. Davetliler, kaynağını Anadolu’nun mitolojik ve kültürel tarihinden alan ve Anadolu’nun her yöresinden derlenmiş halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran gösteriyi hayranlıkla izledi. Etkinlikte katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Soğanlı Vadimizde böyle bir organizasyonun yapılmasında emeği geçen başta Valimiz ve ekibi olmak üzere tüm emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi. Soğanlı Vadisi’nde iki gün boyunca süren etkinliklere ilgi büyük olurken, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ve Anadolu Ateşi dans gösterileri vatandaşlardan tam not aldı.