Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezinde açılan kurslarda dokunan “Soğanlı kabartma halıları” Bayburt halkı ve misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezinde açılan kurslarda dokunan “Soğanlı kabartma halıları” Bayburt halkı ve misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan halı dokuma kursları ve dokunan halılar yoğun ilgi görüyor. Açılan kurslar bir taraftan kursiyerlere sosyalleşme imkânı sağlarken diğer taraftan dokunan kabartma halılar Bayburt turizmine katkı sunuyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden talep görüyor. Ayrıca yerli turistlerin de dikkatini çekiyor. Adını Soğanlı Dağlarından alan "Soğanlı kabartma halıları" yöre halkınca ilmek ilmek dokunarak evlerdeki ve tanıtım günlerindeki yerini korumayı sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl ve İlçe Milli Eğitim yöneticileriyle birlikte İlçe Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek el dokuması halıları yakından inceledi. “Kursları ziyaret ederek el emeği göz nuru halıları inceleme fırsatımız oldu. Buradaki eserlerin hepsi bizim için çok kıymetli. Özellikle Bayburt’u simgeleyen ve Bayburt’u ön plana çıkaran kültürümüzün parçası olan her çalışma ayrı bir önem taşıyor. Emeği geçen herkesin eline sağlık.” diyen Rahmi Güney, İlçe Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.