Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde üretilen ve bölgeye özgü olan bez bebeklerin siparişlerine yetişilemiyor. Yıllar önce ödev için yapılan Soğanlı bebeğinin turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktaran Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci, “Bebek satışı çok iyi durumda. Kadınlarımız istenilen siparişleri yapmakta zorlanıyor” dedi.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde üretilen ve bölgeye özgü olan bez bebeklerin siparişlerine yetişilemiyor. Yıllar önce ödev için yapılan Soğanlı bebeğinin turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktaran Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci, “Bebek satışı çok iyi durumda. Kadınlarımız istenilen siparişleri yapmakta zorlanıyor” dedi.

Vadisi, manastırı, mağarası, barınakları ve kiliseleri ile ünlü Soğanlı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İlginç kaya oluşumları ve Roma döneminden kalma ünlü kiliseleri ile turist akınına uğrayan Soğanlı adeta tarih kokuyor. Soğanlı Mahallesi’nin simgesi haline gelen Soğanlı bez bebekleri ise bölgeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Küçük yaşlarda bebek yapmaya başlayan kadınlar, el yapımı bebekleri tek tek dokuyarak üretiyor. Bir ödevle başlayıp, ticarete dönen Soğanlı bebeğinde bir aile boyutuna göre günde 25-50 arası bebek üretebiliyor. Yıllar önce bez bebek işini başlatan kişinin anneannesi Hanife Ablak olduğunu söyleyen 48 yaşındaki Cemile Ablak, 8 yaşından beri bebek ürettiğini ifade etti.

“Turistler gezmeye geldiklerinde bebeklere ilgi gösteriyorlar”

Ünlü Soğanlı bebeği hakkında bilgiler veren bebek üreticisi Cemile Ablak; “Bu bebekleri anneannem kızının el işi dersine götürmesi için yapmış. Çöpe bir tane bez sarmış, kafa dolamış. Okula giderken de turistler bebeği almış ve parasını vermişler. ‘Anne bebeği turistler aldı. Bana da para verdiler’ diye ağlayarak eve gelmiş. Tekrar bir daha yapmış ve satmış. Komşuları da bu bebeğin para getirdiğini görünce hepsi yapmaya başlamış. Bunlar eskiden böyle değildi. Eski şalvar parçalarından ve çoraplardan kafasına geçiriyorlarmış, ellerine geçen şeylerden yapıyorlarmış. Şimdi biz bunları kadife ve benzeri ürünlerden değiştirerek, bu hale getirdik. Bu şekilde devam ediyoruz. İlgi çok var. Yurt dışından İtalyan, Fransız turistler burayı gezmeye geldiklerinde bebeklere ilgi gösteriyorlar. Biz annemizden ve ablalarımızdan öğrendik. Küçük kundaklarla başladık. Bebekleri değiştirmeye ve geliştirmeye başladık. Son olarak bu hale geldi” ifadelerini kullandı.

“Bez bebek satışı çok iyi durumda”

Son dönemde Soğanlı’da gerçekleştirilen yatırımların ziyaretçi sayısını artırdığını ve bununda bebek satışlarını çok iyi duruma getirdiğini söyleyen Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cebeci ise “Bu bebek ilk olarak bir öğrenciye ödev olarak yapılmış. Ancak şu anda Soğanlı bebeği patentli ticari bir pazarı var. Dünyada Soğanlı bebeği olarak bilinen bir bez bebek türümüz. Aşırı bir rağbet var. Bebek üretip de satamayan hiç kimse yok. Çünkü hediyelik eşya olarak çok talep gören bir bebek. İlk etapta Hanife annemizle başlayan daha sonrasında köyün geneline yayılan ve şu anda bizden gelin giden kadınlarımız bez bebek yapıyor. Şu sonra dönemde Soğanlıya yapılan yatırımlar, reklamlar Valimizin gelişi ile Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilgisiyle ziyaretçi sayımız çok arttı. O yüzden bebek satışı da çok iyi durumda. Şuanda kadınlarımız istenilen siparişleri yapmakta zorlanıyor” diye konuştu.