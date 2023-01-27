Erzincan’ın Tercan ilçesinde soğan yüklü tırda çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde soğan yüklü tırda çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan - Erzurum kara yolu üzerinde meydana gelen olayda, Yaşar Karakılıç idaresindeki 27 AIU 538 plakalı Mercedes marka çekici ve buna bağlı 47 KH 274 plakalı yarı römork aracı ile Erzincan istikametinden Erzurum yönüne seyir halinde iken yangın çıktı. Tıra bağlı yarı römorkun sağ arka teker kısmından alev alması neticesinde yarı römork ve içinde bulunan bir miktar gümrüklü soğan yandı. Olay yerine gelen Tercan Bölge Trafik ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangında tırda hasar oluştu.