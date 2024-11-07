Bulgaristan!ın Sofya kentinden geldiği belirlenen, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz gün yaralı olarak bulunup tedavisinin ardından yeniden doğaya salınan yavru leylek, güneye uçtu.

Geçtiğimiz hafta, Bulgaristan’ın Sofya kentinde halkalanıp doğaya salınan yavru leylek, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’nde hafif yaralı halde bulunarak tedavi altına alındı. Bir süre bakımı ve beslenmesi yapılan leylek ardından doğaya bırakıldı. Ancak leylek iki gün sonra Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yakınındaki bir polis karakoluna geri döndü. EKODOSD tarafından teslim alınan ve yeniden bakıma alınan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi eşliğinde sulak bir alan kıyısında yeniden doğaya salındı. Kanat çalışmaları yaparak doğaya uyum sağladığı gözlemlenen leylek, doğaya salındıktan yaklaşık 1 hafta sonra göç için güneye uçtu.

Sofyalı leyleğin göç zamanı tekrar geri geleceğini umduklarını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Bulgaristan’ın Sofya kentinde halkalanıp bırakılan bu yılın yavrusu leylek, Kuşadası’nda kanadından yaralı olarak bulunmuştu. Bir süre tedavisi yapılarak beslenen leylek, daha sonra Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar’a bağlı Söke şefliğiyle birlikte Söke’nin Gölbent köyü yakınlarındaki azmak kıyısında doğaya salınmıştı. Birkaç geceyi doğada geçiren leylek daha sonra Gölbent’te ki bir çiftliğin bahçesine alıştı. Çiftliğin diğer hayvanlarıyla birlikte yaşamaya başladı. Hayvanlarda ona alıştı. Geceleri çiftlik damının çatısında geçiren leylek, gündüzleri bulabildiği sulak yerlerden beslenmesini sürdürdü. Ziyaretine gittiğimizde daha önce beslenmesini yaptığımızdan bizi tanıyarak yanımıza kadar geldi. Ancak bu sefer kendi beslensin diye yiyecek vermedik. Daha sonra gökyüzünde nokta gibi kalıncaya kadar havalandı. Adeta bizlere bir gösteri yaptı. Sonra tekrar aşağıya indi. Ertesi gün uçarak güneye doğru gitti, bir daha da görünmedi. Umarız güneye doğru sağlıklı bir şekilde yolculuğunu tamamlar ve göç zamanı tekrar geri gelir” dedi.