Türkiye’nin önemli göç yollarından olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz gün yaralı olarak bulunan yavru leylek, yeniden doğaya salındı.

Geçtiğimiz hafta, Bulgaristan’ın Sofya kentinde halkalanıp doğaya salınan yavru leylek, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’nde hafif yaralı halde bulunarak tedavi altına alındı. Bir süre bakımı ve beslenmesi yapılan leylek ardından doğaya bırakıldı. Ancak leylek iki gün sonra Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yakınındaki bir polis karakoluna geri döndü. EKODOSD tarafından teslim alınan ve yeniden bakıma alınan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi’nden Söke Şefi Ömer Kızlarkayası eşliğinde sulak bir alan kıyısına bırakıldı. Kanat çalışmaları yaparak doğaya uyum sağladığı gözlemlenen leyleğin, besin açısından zengin alanlarda yiyecek aradığı ve bir süre bölgedeki yuvalarda kalacağı tahmin ediliyor. İyileşme sürecini tamamlamasının ardından leyleğin güneye göçüne devam edeceğini düşünülüyor.

Leyleğin tedavisinin tamamlandığını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Bulgaristan’ın Sofya kentinde halkalanıp bırakılan bu yılın yavrusu leylek, geçtiğimiz hafta Kuşadası Kadınlar denizi Mahallesinde hafif yaralı olarak bulunmuştu. Leyleğin gerekli tedavisi yapılarak bir süre bakıma alınıp beslenmişti. Daha sonra doğaya bırakıldıktan 2 gün sonra geceleyin EKODOSD yakınındaki polis karakoluna geri geldiği bildirildi. Karakoldan teslim alınan leylek tekrar bakıma alınarak sulak bir alanda yeniden doğaya bırakıldı. Bir süre kanat çalışması yapan leylek havalandı ve tarlaya konarak yiyecek aramaya başladı. Besin açısından zengin olan azmaklara yakın bıraktığımız leylek muhtemelen yakınındaki köyde yuva bulunan direklerde geceleyecek. Köyden takip edilmesi sağlandı. Bir süre burada kalıp tekrar güneye doğru gideceğini tahmin ediyoruz" dedi.