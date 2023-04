AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya’da asrın felaketi olan depremlerin ardından şehre yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına 100 bisiklet hediye etti.

Sakarya’ya gelen ve şehirde ikamet eden depremzede ailelerin çocuklarına Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 100 bisiklet hediye etti. Sofuoğlu’nun Akyazı ilçesinde bulunan pistinde yapılan etkinlikte bisikletleriyle buluşan minik depremzedeler ayrıca kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn ile ATV tarzı araç binerek unutulmaz bir gün yaşadı.

"Depremi yaşadık ama çok şükür iyiyiz"

Bisiklet hediye edilen minik depremzede Hira Narin, "Teşekkür ediyorum, güzel bir duygu. Hatay’dan geldim, Adapazarı’nda kalıyorum. Büyük ihtimalle bisikletimi sürerek gideceğim. Bizim bir bahçemiz var. Orada da bisiklet sürerim. Büyük ihtimalle ablamlar da sürer" dedi.

Hira’nın babası Hüseyin Narin ise, "Depremi yaşadık ama çok şükür iyiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok, şu an Sakarya’dayız. Allah Sakaryalılardan razı olsun. Herkes bize çok iyi davranıyor. Gerçekten güzel bir etkinlik. Çocuklar mutlu oldu. Teşekkür ediyoruz Sofuoğlu’na, çocuklarımıza bisiklet verdi" diye konuştu.

"Çocukların yüzündeki o mutluluğu görmek beni gerçekten çok mutlu etti"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Büyük bir afet yaşadık ve bu afetle alakalı her bir vatandaşın üzerine düşeni yapmaya çalıştığını hepimiz çok iyi gördük. Biz de deprem bölgesinde bulunduk. Herkes kendi eliyle üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Ben normalde bu programı deprem bölgesinde yapmak istiyordum. Bir çadır kentte ya da o bölgede bir yerde çocuklara 100 tane bisiklet hediye getirmek istedim ama malum o bölgede şu an bir yoğunluk var. Özellikle daha farklı ihtiyaçlar var ve orada böyle bir kalabalık yapmaktansa, misafir etmiş olduğumuz depremzedeleri ağırlayalım dedim. Çünkü bir yandan da tabii ki çocuklarla bisiklet kullanmak istiyorduk. Bu yüzden de bununla alakalı en güvenilir yer, en güvenilir ortamında pist olduğunu bildiğim için böyle bir organizasyon yaptık. İl Müdürlüğümüz bu konuda bize çocukların tek tek isimlerini organize etti. Biz de bisikletlerini organize ettik. Aynı zamanda onların her birine birer hediye paketi, elbise, giysi olarak güzel bir hediye paketi hazırladık" şeklinde konuştu.

Çocukların mutlu olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Çocukların yüzündeki o mutluluğu görmek beni gerçekten çok mutlu etti ve çok duygulandırdı. Çünkü ben de çocukluğumda çok bisiklet meraklısıydım. Öyle her istediğimiz bisikleti de alamıyorduk. Ben özellikle çocuklara en güzel bisikletleri getirmeye çalıştım. En güzel modellerini bulmaya çalıştık. Biraz çaba verildi ama bence işin sonunda görüyorum ki gerçekten güzel bir iş ortaya çıktı. İnşallah çocukların bu büyüme sürecinde özellikle sporsal anlamda ve fiziki anlamda ben bisikletin çok faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ve depremzede aileler de hazır bulundu.