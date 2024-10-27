Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sofuoğlu mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı değerlere sadık kalmak ve büyük fedakarlıklarla kurulan, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan Cumhuriyet’i sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli sorumluluğudur” dedi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Cumhuriyet’in kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Sofuoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“101 yıldır milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi olan Cumhuriyet’e sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, ulusumuzun tarihinde dönüm noktalarından birini temsil ediyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden düşmanlara karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, kahramanlıkla ve zaferle taçlandırmıştır. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, gerçekleştirdiği reformlarla, ülkemiz çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlet haline gelmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı değerlere sadık kalmak ve büyük fedakarlıklarla kurulan, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan Cumhuriyet’i sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."