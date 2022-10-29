Mersin’in Bozyazı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilçe merkezindeki kalede bulunan Türk bayrağı yenilenerek göndere çekildi.

Kaledibi Mahallesi sınırları içerisindeki Fidik tepesi üzerinde bulunan Softa Kalesinde dalgalanan Türk bayrağının yenilenmesi için ’Softa kalesi bayrak değişimi’ etkinliği gerçekleştirildi. Softa Kalesinde dikili bulunan bayrak direğinde asılı olan ve ilçenin her noktasından görülen Türk bayrağı yenilenerek göndere çekilirken, katılımcılar tarafından İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, eşi Gül Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Bardak, Orman İşletme Müdürü Kenan Çetin, Kaledibi Mahalle Muhtarı Şeref Çubuk ve vatandaşlar katıldı.