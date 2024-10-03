Batman’da bir ailenin kahvaltı sofrasına konuk olan davetsiz misafir, ağırlığınca salamı makasla keser gibi kesip aldıktan sonra uçarak kayıplara karıştı.

Batman kent merkezindeki evlerinin bahçesinde kahvaltı yapan Aslan ailesi, sofralarına konan davetsiz misafir arıyı görünce kahvaltıyı bırakıp arıyı izlemeye başladı. Sofra üzerinde bir süre uçuşan arı daha sonra tabakta bulunan salamın üzerine kondu.

Ailenin meraklı bakışları arasında salamı ağzına alan arı, yaklaşık 1 dakika boyunca ağzıyla adeta makasla keser gibi ağırlığınca salam kestikten sonra ağzına alarak uçtu.

Aile bireyleri arının bu hareketini cep telefonlarıyla çekti. Arının marifeti karşısında şaşkına dönen aile fertleri neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi. Aile bireylerinden Berdan Aslan, ailesiyle kahvaltı yaptıkları sırada sofra üzerine bir arının uçuştuğunu söyledi. Sofradaki herkesin, arı sokmasına karşı tedirgin olduğunu belirten Aslan, “Soframıza gelen davetsiz misafir karşısında neye uğradığımızı şaşırdık” dedi.

Arının sofrada onca çeşit bal, reçel gibi ürünler olmasına rağmen salamın üzerine konulduğunu görünce şaşırdıklarını belirten Aslan, arının salamı keserken gösterdiği performansı karşısında şaşkına döndüklerini ifade etti. Herkesin kahvaltıyı bırakıp arıyı izlemeye başladığını belirten Aslan, “Aile bireyleri ile kahvaltı yapıyorduk. Bir anda soframızda davetsiz bir misafir gördük. Arı salamın üzerine kondu ve makasla kesercesine bir parça keserek uçup gitti. Hepimiz oturup onu izledik. Neredeyse kendi ağırlığınca bir parça koparıp gitti. Bizler de o anı telefonlarımızla kayıt altına aldık" diye konuştu.