Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı ‘Fermuar Sistemi İle Yaşama Yol Ver’ kampanyası hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla trafikte en çok seyir halinde bulunan taksi sürücülerine ziyaret gerçekleştirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen kampanya çerçevesinde İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Muhammed Yusuf Keleş ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Ertuğrul Tan, taksi duraklarını ziyaret ederek yeni sistem hakkında taksi sürücülerine bilgiler verdi. Yeni sistemin trafikte ambulansın güvenli ve seri şekilde hastayı bir an önce sağlık kuruluşuna ulaştırabilmeyi amaçladığını ifade eden İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Muhammed Yusuf Keleş, trafikte en çok seyir halinde olan taksicilerden ve toplu taşıma şöförlerinden ambulans geçiş önceliği için duyarlı olmaları ve fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi konusunda duyarlı davranmalarını beklediklerini söyledi. Yeni uygulamadan dolayı oldukça memnun olduklarını belirten Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Ertuğrul Tan ise, uygulamanın en kısa zamanda trafikteki tüm şöförler tarafından benimsenmesi gerektiğini bu sayede bir çok hastanın hayatta kalma şansının daha da artabileceğini belirtti.

Fermuar sisteminin etkin ve basit bir şekilde uygulanabildiğini belirten taksi şoförleri ise uygulamanın sonuçlarını trafikte hissettiklerini ifade etti. Ziyaretlerin ardından taksi şoförlerine konu ile anahtarlıklar ve broşürler hediye edildi.