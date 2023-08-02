Türkiye’de akaryakıt oranlarında her geçen gün artan fiyatlar sonrası şoför esnafının sorunlarını dile getirmek ve Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine verdiği destekler için Muğla Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Muğla Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaretinde sürekli artan akaryakıt fiyatlarının esnafı olumsuz etkilediğini, artan maliyetler nedeniyle şoför esnafının zor durumda olduğunu aktardı. Oda Başkanı Özer ayrıca, “Ekonomik anlamda zor bir süreç geçiriyoruz. Bu süreçte bizlere olan destekleri için Büyükşehir Belediyesi’ne sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün özellikle geride bıraktıkları genel seçimlerden sonra her şeye zam geldiğini, vergilerin arttığını, akaryakıtında neredeyse iki katına çıktığını belirterek hem vatandaşı, hem de esnafı zor durumda bırakmayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Ekmeğini vatandaşlara ulaşım hizmeti vererek kazanan şoför esnafını da hiçbir zaman mağdur etmeyeceklerini söyleyen Başkan Gürün, hem vatandaşların hem de şoför esnafının her zaman yanında olduklarını dile getirdi.