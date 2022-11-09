Eskişehir’de moto kuryenin bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza, hafif bir şekilde atlatıldı.

Eskişehir’de moto kuryenin bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza, hafif bir şekilde atlatıldı.

Eskişehir Temel Sokak’tan Hatboyu Caddesi’ne çıkmak isteyen moto kurye, bir otomobil ile çarpıştı. Hafif bir şekilde atlatılan kaza, dün gece saat 20.00 civarında ve İki Eylül Orta Okulu kavşağında meydana geldi. Olaya şahitlik edenlerin aktardığına göre; motosikletin şoförü önce kaldırıma sürüklendi sonra da başındaki kask kontrolsüz bir şekilde yola savruldu. Kaldırımda yatan yaralı sürücü, ambulans ekiplerinin müdahalesi ile kendine getirilerek çevredeki vatandaşlar tarafından sedyeye taşındı ve hastaneye kaldırıldı.

Bölge sakinlerinin olay yerinde oluşturduğu kalabalık, motosikletin yol kenarına çekilmesi ve otomobil sahibinin aracına binmesi ile tekrar eski haline döndü.